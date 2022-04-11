ارتفع معدل التضخم في جمهورية التشيك بأسرع وتيرة منذ 24 سنة في آذار/مارس الماضي، وذلك في ظل الطلب المحلي القوي وارتفاع الاسعار عالميا بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الاحصاء في براغ أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 7ر12% مقارنة بالعام الماضي، بأسرع وتيرة منذ أيار/مايو .1998

وتواجه جمهورية التشيك ارتفاعا لمعدل التضخم فوق الهدف الذي حددته الحكومة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، وذلك بسبب إجراءات الاغلاق لمواجهة جائحة كورونا وعرقلة سلاسل الامداد.

وسعى البنك المركزي لخفض ارتفاع أسعار المستهلكين من خلال رفع معدل الفائد بواقع 475 نقطة أساسية منذ حزيران/يونيو الماضي.