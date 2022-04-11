شددت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام، على إخضاع التلاميذ والمعلمين للاختبار السريع الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوميا عند استئناف الفصول الدراسية بعد عطلة عيد الفصح.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لام ، فى إفادة صحفية، قولها إنه لن يُسمح للطلاب غير الحاصلين على لقاح ضد كورونا بالمشاركة في بعض الأنشطة في المدارس، وذلك للوقاية من نشر عدوى كورونا.

ومن الممكن أن تستأنف المدارس الثانوية الفصول الدراسية بنظام نصف اليوم في 3 أيار/مايو، بينما يمكن للمدارس الابتدائية استئناف الفصول الدراسية من 19 نيسان/أبريل.

كما أعلن وزير التعليم كيفين يونج في إفادة صحفية أيضا بأنه يمكن للمدارس الدولية استئناف الدراسة بنظام الحضور الشخصي بعد عطلة عيد الفصح بشكل مرن.

وسوف تنظر الحكومة في وضع كورونا في مدرسة ما إذا أظهرت الاختبارات إصابة 5% من معلميها وتلاميذها، بينما لن تؤدي الإصابات المتفرقة إلى تعليق الدراسة، وفقا لكبير مسؤولي الصحة في المدينة رونالد لام.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت هونج كونج أمس الأحد تراجع أعداد إصابات كورونا اليومية إلى أدنى مستوى منذ قرابة شهرين.