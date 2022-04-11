قدم أسطورة الكرة الإيفوارية ومهاجم نادي تشيلسي الأسبق، ديديه دروجبا، أوراق ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بعد تأجيلها لمدة عامين.

وذكرت صحيفة "لو كباكباتو سبورتيف" الإيفوارية أن دروجبا سينافس كلاً من الثنائي ياسين إدريس ديالو وسوري دياباتي، وكلاهما نائب للرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى كونان كواكو لوران، ياتي إليلي وأكا أرنو.

وستجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم في الـ 23 أبريل الجاري.

يذكر أن قائد كوت ديفوار السابق، ديديه دروجبا، كان قد تم رفض طلبه في عام 2020 بسبب بعض البنود في لائحة الاتحاد الإيفواري لكرة القدم لكن بعد تدخل "فيفا" وتعديل قانون الانتخابات الخاص بالاتحاد الإيفواري، تقدم دروجبا إلى الانتخابات.