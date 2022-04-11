قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا ستوقف بيع السندات لبقية العام وستتخذ إجراءات قانونية إذا ما تسببت العقوبات المفروضة عليها في تخلفها عن سداد التزامات ديونها.

جاء هذا في تصريح لصحيفة "إزفستيا" الروسية بعد أيام من خرق الحكومة لشروط سندات بدفع خدمات الدين للمستثمرين بالروبل بدلا من الدولار. وخفضت مؤسسة "إس آند بي" العالمية للتصنيف الائتماني التصنيف الروسي إلى "متخلف عن سداد بعض الالتزامات".

وتواجه روسيا خطر التخلف منذ أسابيع بعد ما تم فرضه عليها من عقوبات بسبب غزوها لأوكرانيا. وتقول الحكومة في موسكو إن لديها الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات خدمات ديونها، إلا أن العقوبات هي التي تمنعها من استغلالها.

وأكد سيلوانوف أن الولايات المتحدة ودولا أخرى يعملون لإجبار روسيا على التخلف عن السداد.

وقال للصحيفة :"بالطبع، سيكون هناك لجوء للتقاضي، لأننا نتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حصول المستثمرين على أموالهم ... العملية لن تكون سهلة. سيتعين علينا إثبات صحة موقفنا، رغم كافة الصعوبات".