أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية برنامج دورته الثانية عشرة التي ستقام في الفترة من الرابع إلى التاسع من مايو أيار القادم.

وكان المهرجان الذي يقام سنويا بمدينة مالمو في أقصى جنوب السويد قد مزج في العامين الماضيين بين الحضور الفعلي والافتراضي بسبب جائحة فيروس كورونا ليعود هذا العام حضوريا وفي برنامجه 56 فيلما.

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما من مصر ولبنان وسوريا وتونس والجزائر والمغرب والعراق والأردن والسعودية.

ومن أبرز أفلام هذه المسابقة (كوستا برافا) الذي رشحه لبنان للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي و(أبو صدام) من مصر الذي فاز بطله محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في ديسمبر كانون الأول.

وتضم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة ثمانية أفلام من لبنان ومصر وتونس والمغرب وفلسطين، فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 25 فيلما، وتتوزع باقي الأفلام على البرامج الموازية خارج المنافسة.

ويعرض المهرجان في الافتتاح الفيلم الأردني (بنات عبد الرحمن) من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان وبطولة صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم الباشا وخالد الطريفي والطفلة ياسمينة العبد.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان محمد قبلاوي في بيان "سعداء بأن المهرجان سيعود أخيرا للانعقاد بشكل فعلي بعد دورتين كانت للجائحة أثر كبير على شكلهما".

وأضاف "ها هي مالمو تعود من جديد لتكون نقطة التقاء سنوية، يجتمع فيها صناع السينما العرب مع نظرائهم من السويد ودول الشمال بما يمثل نافذة فريدة للتعاون بين الجانبين".

ويعرض المهرجان في الختام الفيلم المصري (حامل اللقب) من إخراج هشام فتحي وبطولة هشام ماجد ودينا الشربيني ومحمد سلام وأحمد فتحي.