أعلن بنك وربة عن فائزي سحوبات «Bloom» الأسبوعية، حيث يجري البنك سحبا أسبوعيا كل يوم أربعاء لجميع عملاء شريحة Bloom ممن لديهم حصالة رقمية سارية طوال الشهر الأسبق للسحب، لتتويج 5 رابحين



بـ 100 دينار لكل منهم، كما يقوم بنك وربة في أول يوم أربعاء من بداية كل شهر، بعمل سحب خاص لعملاء Bloom ممن قاموا بتحويل المكافأة الطلابية التي يتسلمونها من الدولة إلى بنك وربة لتتويج 5 رابحين شهريا بمبلغ 200 دينار لكل منهم.



وفيما يلي أسماء الفائزين في سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» من عملاء Bloom، وهم: يوسف فهد محمد العتيبي، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، نوال أحمد إبراهيم الشطي، نورا رعد أحمد الهزاع، محمد حمد محمد العجمي. أما فائزو سحب «المكافآت الطلابية الشهري» لعملاء Bloom، فهم: هدى مقبل عبد المحسن غيلان، عيسى عادل عيسى الشمري، عبدالرحمن فهد محمد العجمي، ريمية عبد الهادي حمد العجمي، بشاير منصور هزاع العجمي. من جانب آخر، أكد عبدالله ناصر الشعيل مدير إدارة أول الفروع والخدمات المصرفية الخاصة في بنك وربة أن البنك يقدم مكافأة تقديرية للطلاب المتفوقين والحاصلين على معدل فصلي 3.5 أو أكثر من أصل 4 نقاط بمبلغ 50 دينارا تودع على هيئة نقاط في برنامج الولاء «المخبة» المتوافرة على تطبيق بنك وربة، بالإضافة إلى إصدار وتجديد مجاني لبطاقة VISA مسبقة الدفع بنسبة استرجاع 3% بحد استرجاع شهري بقيمة 150 دينارا على هيئة نقاط في «المخبة».