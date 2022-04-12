شاركت إدارة التعيينات في الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني في محاضرة بكلية الكويت التقنية «K-tech»، وذلك بهدف نشر ثقافة العمل في القطاع الخاص وتشجيع الطلبة على الانخراط في تجربة العمل المصرفي.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: تأتي مشاركتنا في هذه الفعالية إيمانا بأهمية دعم فئة الشباب الكويتي من الطلبة وحديثي التخرج عبر توفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي.



وأضاف أن «الوطني» لا يدخر أي جهد ويحرص على المشاركة في كل الفعاليات والمبادرات الداعمة للشباب والطلبة، وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق العمل.



وأشار إلى أن جهود البنك نحو استقطاب الكفاءات الوطنية تتلاقى مع خططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد.



وأوضح أن الوطني يأخذ على عاتقه تنمية وتطوير العنصر البشري ضمن شراكاته مع جميع المؤسسات، وذلك انسجاما مع التزامات البنك المجتمعية والتنموية، إضافة إلى العديد من مبادرات البنك التي تتواصل سنويا إيمانا منه بالأثر الفعال لهذه البرامج الهادفة في خدمة المجتمع وأبنائه، كما أنها تترجم الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.



من جانبه، قال المدير في إدارة التعيينات في بنك الكويت الوطني مبارك العنزي: تتيح هذه الفعالية المميزة الفرصة للوطني لنشر ثقافته الوظيفية بين الطلبة وحديثي التخرج، وحثهم على العمل في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص.



وأضاف أن الوطني يوفر برامج تدريبية للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، حيث يعد الوطني من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعما لفئة الشباب.



وأكد العنزي أن الخريجين يشكلون رافدا مهماً بالنسبة للبنك لاستقطاب المواهب التي تسهم في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانات تحتاج إلى توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفيه.



وتأكيدا على حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباتهم واحتياجاتهم من أجل تحديد مساراتهم المهنية مستقبلا يرعى البنك سنويا العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاع الطلبة على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم.