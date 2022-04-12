أعلنت شركة المجموعة البترولية المستقلة (البترولية) ان الإدارة المالية للشركة قد انتهت من إعداد النتائج الأولية لأداء الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، حيث من المتوقع أن يصل صافي الربح إلى 1.358 مليون دينار تقريبا، أي ما يعادل نحو 7.51 فلوس للسهم الواحد، مقارنة بصافي ربح 3.25 ملايين دينار خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2021، أي ما يعادل 18.01 فلسا للسهم الواحد.



وقالت الشركة في بيان صحافي إنها ستقوم بالإعلان عن طريق شركة بورصة الكويت عن النتائج النهائية للربع الأول لعام 2022 بعد مراجعتها من قبل مدقق الحسابات خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.