دارين العلي



حضر تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء اجتماع اللجنة البيئية في مجلس الأمة برئاسة النائب حمد المطر وعضوية النائبين مبارك الحجرف ومهلهل المضف بعد سعي التجمع لعقد هذا الاجتماع ومناقشة مطالب موظفي الوزارة بحضور ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والصحة المهنية ووزارة الكهرباء والماء.



وقال المنسق العام للتجمع م. حسن روضان الذي حضر الاجتماع برفقة أمين سر التجمع محمود المسباح وعضو التجمع م.ضياء اكروف انه تمت مناقشة مطالب العاملين بشأن استحقاق بدل التلوث وتصنيف الموظفين ضمن الأعمال الشاقة للعاملين في محطات الطاقة، لافتا إلى أن أعضاء التجمع قاموا خلال الاجتماع بتبيان كل الجوانب التي تؤكد مدى استحقاق الموظفين لهذه المطالب من بدل تلوث وتصنيف الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة.



بدوره، قال أمين سر التجمع محمود المسباح إنه تم الرد على كل المغالطات التي صدرت من ممثلي ديوان الخدمة والصحة المهنية التي كانت أحد أسباب حرمان الموظفين على مدار أعوام. وأوضح أن القرارات السابقة لديوان الخدمة المدنية والصحة المهنية أفادت بعدم استحقاق الموظفين لبدل التلوث وتصنيف الأعمال الشاقة رغم استحقاقهم وعملهم في بيئة عمل ملوثه وشاقة وخطرة، وهذا يعد مؤشرا خطيرا في المزاجية وعدم المهنية في اتخاذ القرارات التي تحرم الموظفين من حقوقهم الوظيفية في أهم قطاع في الدولة.



ولفت إلى أن التجمع طالب بلجنة تقصي حقائق لتصنيف دقيق وشامل وبمهنية مطلقة، حيث أبدى التجمع استعداده التام لإثبات العمل الشاق والملوث الذي يتعرض له العاملون في أي فحص قادم لمنشآت الوزارة.