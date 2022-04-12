توقعت وكالة الأنباء السورية (سانا) حلا قريبا لمشكلة تأخر تسليم جوازات السفر والطوابير الطويلة امام دوائر الهجرة والتي سبق أن عزتها لعدم توفر المواد الأولية بسبب الحصار المفروض على الحكومة السورية، فقد أعلنت «سانا» نقلا عن إدارة الهجرة والجوازات مضاعفة أعداد جوازات السفر الممنوحة للسوريين فور وصول كمية من المواد الخام اللازمة لطباعة جوازات السفر، لكنها لم تحدد موعد وصول تلك المواد ولا موعد مضاعفة الجوازات الممنوحة، وهو ما كان أعلنه مدير إدارة الهجرة والجوازات خالد سليم حديد، كاشفا عن آليات جديدة سيتم العمل عليها لحل أزمة استصدار الجوازات السورية وتجديدها.



وقال حديد لـ «سانا» قبل ايام إن كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة الجوازات ستصل إلى سورية خلال فترة قريبة، ما يسهم في «مضاعفة» أعداد الجوازات الممنوحة.



وأضاف: وضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام الموردة، دون إيضاح طبيعة هذه الآليات.



ويأتي ذلك عقب أشهر على أزمة يعاني منها الراغبون في استخراج جواز سفر داخل سورية وخارجها، تتمثل بتأخير منح الجوازات لمدة تصل إلى أربعة أشهر، بسبب صعوبة توافر اللوجستيات من ورق وحبر، حسب ادعاءات حكومة النظام.



وقالت الوكالة في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية، ان الاجراء الجديد سيخفف الازدحام على فروع الهجرة والجوازات في المحافظات، وقالت ان منصة حجز المواعيد تقبل ألفي طلب يوميا، في حين يبلغ عدد الجوازات الممنوحة شهريا 40 ألفا، وقالت الوكالة ان عدد الجوازات التي وزعت خلال العام الماضي بلغ 888 ألف جواز.



ويشتكي سوريون كثر من ارتفاع تكاليف الجواز السوري مقارنة بغيره من الجوازات، اذ تبلغ كلفة اصدار الجواز العادي 50 الف ليرة اضافة الى رسوم المصرف التجاري، و75 ألفا للمستعجل لمن هم داخل القطر، اما المغتربون الراغبون في تجديد جوازاتهم في الخارج فيتم تحصيل 300 دولار للجواز العادي مع فترة انتظار قد تصل الى ثلاثة أشهر، و800 دولار ممن يرغب في الحصول على جواز مستعجل.