تختلف طريقة غسيل الشعر من شخص لآخر، حسب ملمس شعرك ونمطه، وتؤثر هذه العوامل على عدد المرات التي يجب فيها غسل الشعر بالماء أسبوعيا. وكشفت دراسة بريطانية حديثة عن أنه في المتوسط يغسل البريطانيون شعرهم كل 2-3 أيام. ويقول الخبراء، حول هذا المعدل، إنه مرتفع جدا وقد يسبب القشرة وتساقط الشعر، وفقا لموقع «ديلي بوست».



وقال مختص نظافة الشعر عباس كناني، في موقع «كيمست كليك»: «يمكن لمعظم الناس أن يمضوا يومين إلى ثلاثة أيام دون غسل شعرهم، لكن إذا كانت فروة رأسك تفرز دهونا زائدة، فقد تحتاج إلى الغسيل كل يوم إلى يومين. أولئك الذين لديهم شعر خفيف أو أملس هم أكثر عرضة للشعر الدهني».



أما شعر «الأفرو» فيجب غسله بمعدل أقل، حوالي مرة إلى مرتين في الأسبوع، هذا لأن الشعر الافريقي عرضة للتلف من الجفاف. الزيت ضروري للحفاظ على نعومة الشعر وتجعده. ونصح الخبراء بأنه لتجنب تلف الشعر يجب تجنب استخدام الشامبو مع كل غسلة واستخدام الماء بمفرده أحيانا.



ونصح خبير موقع «كيمست كليك» الرجال بغسل الشعر مرتين إلى أربع مرات في الأسبوع، لكنه حذر من استخدام منتجات الشعر التي قد تسد المسامات وتقلل من كمية الزيت المنتج. ويمكن أن يؤدي نقص الزيت إلى جفاف الشعر وتلفه. وأضاف خبير الشعر كناني: «غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر على الأرجح لا يسهم في الصلع».



وأكد عباس كناني أن الإكثار من غسل الشعر يمكن أن يفاقم القشرة. ومع ذلك فإن عدم الغسل يمكن أن يسبب حكة في فروة الرأس، ما قد يؤدي أيضا إلى تفاقم قشرة الرأس. وقال كناني: «نصيحتي هي استخدام شامبو طبي مضاد للقشرة 2-3 مرات في الأسبوع وغسل شعرك بالماء 2-3 أيام في الأسبوع للتخلص من القشرة».

عن «سكاي نيوز»