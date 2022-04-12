رغم فوزه الكبير محلياً على ساوثمبتون بنصف دزينة، يدرك تشلسي حامل اللقب صعوبة مهمته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، لتعويض خسارته الكبيرة على أرضه ذهابا 1-3 أمام ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني وحامل الرقم القياسي في المسابقة، فيما يحتاج بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إلى صدمة معنوية من أجل قلب خسارته بهدف أمام فياريال الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي.



جمع المدرب الألماني توماس توخل لاعبيه الخميس الماضي في لقاء أزمة، وذلك بعد الخسارة الموجعة في ملعب «ستامفورد بريدج» والتي تلت سقوطه المحلي القاسي في أرضه أمام برنتفورد المتواضع (1-4) الذي تغلب عليه للمرة الأولى منذ 1939! اهتزت معنويات فريق غرب لندن المنشغل بعقوبات مفروضة عليه من الحكومة البريطانية لقرب مالكه الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بالرئيس فلاديمير بوتين وعرض النادي للبيع، لكن في ساوثمبتون كان رد الفعل قاسيا بتقدمه برباعية قبل الاستراحة في الطريق إلى الفوز 6-0 وتعزيز مركزه الثالث المؤهل إلى دوري الأبطال، بعد تألق نادر هذا الموسم للمهاجم الألماني تيمو فيرنر. واستعد الفريق الملكي، المتوج باللقب 13 مرة آخرها في 2018، بفوز على خيتافي 2-0 أبقى فيه الفارق 12 نقطة مع برشلونة الذي لعب مباراة أقل، حيث أراح المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لاعبي وسطه المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس. وفي ست مواجهات بين الطرفين، فاز تشلسي 3 مرات وتعادلا مرتين وفاز ريال مرة واحدة.



ويقف بايرن ميونيخ، بطل أوروبا ست مرات آخرها في 2020، في موقف حرج أمام ضيفه فياريال الذي هزمه ذهابا بهدف الجناح الهولندي أرنو دانجوما.



وكان بايرن محظوظا لترك ملعب «لا سيراميكا» دون أن تهتز شباكه مرة أخرى. أقر مدربه الشاب يوليان ناغلسمان الذي يخشى خروج فريقه مرة ثانية متتالية من ربع النهائي «نحن تحت الضغط». بعد خسارته أمام «الغواصات الصفراء» في إسبانيا، عانى بايرن أمام أوغسبورغ في الـ «بوندسليغا» قبل أن ينقذه هدافه الپولندي روبرت ليفاندوفسكي مسجلا هدف الفوز في وقت متأخر بركلة جزاء.



وقبل مواجهة الذهاب، لعب بايرن مرتين مع فياريال حيث خرج فائزا 2-0 و3-1 في دور المجموعات لدوري الأبطال 2011-2012. من جهته، أكمل فياريال الذي يخوض ربع النهائي لأول مرة منذ 2009 وبلغ نصف نهائي 2006، ثلاث مباريات دون فوز في الليغا بتعادله مع ضيفه أتلتيك بلباو 1-1، ليبتعد بفارق ثماني نقاط عن ريال سوسييداد السادس. ويعول فياريال الذي أقصى يوفنتوس الإيطالي العريق في الدور السابق، على تجربة مدربه أوناي إيمري القارية، إذ أحرز لقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» ثلاث مرات مع إشبيلية والنسخة الماضية مع فياريال مانحا إياه أول لقب كبير. قال قائده داني باريخو بعد الذهاب «هزمنا أحد أفضل الأندية في العالم»، وأضاف زميله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو «قدمنا أداء هائلا، وبصراحة كان يجب أن نخرج بنتيجة أوسع».



وتختلف إمكانات وقدرات وتاريخ الناديين، فعلى سبيل المثال عندما كان بايرن يحرز ثالث ألقابه القارية في 1976، كان فياريال في الدرجة الرابعة في إسبانيا، وعندما توج بايرن مرة خامسة في 2013 كان فياريال قد عاد إلى الدرجة الأولى.



ويمكن لعدد سكان فياريال البالغ 50 ألف نسمة أن يجتمع في ملعب «أليانز أرينا» مع بقاء 25 ألف مقعد فارغ.



بقي النادي معظم تاريخه في الدرجة الثالثة إلى أن اشتراه الملياردير فرناندو رويغ في 1998. طور الاستاد، ملعب التمارين والفريق وجلب لاعبين من طراز الأرجنتيني خوان رومان ريكيلمي، الأوروغوياني دييغو فورلان، ماركوس سينا وسانتي كاسورلا، ليصبح لاعبا مهماً في الليغا المحلية، لكن ليس بحجم العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

توخل: ليست لدينا فرصة لتجاوز الريال!

دعا مدرب تشلسي توماس توخل اليوم فريقه إلى اللعب بكل قوة لتعديل تأخره 3-1 أمام ريال مدريد، قائلا «إن فرصة تخطي منافسه الإسباني ليست كبيرة لكنها تستحق المحاولة». وقال توخل: إن بطل أوروبا لا يملك فرصة كبيرة لقلب الأمور. وتابع «من غير المرجح أن يحدث ذلك، لكن الأمر يستحق المحاولة. أعني أننا سنبذل قصارى جهدنا. ستكون ليلة كبيرة». «ستكون واحدة من أكبر التحديات في برنابيو، خاصة إذا كنت بحاجة إلى نتيجة. لا يزال الأمر يستحق المحاولة.. نحتاج إلى اللعب بأقصى طاقتنا». وقال: عانى الفريق بدنيا في مباراة الذهاب، مشيرا إلى أن قرار الدوري الإنجليزي الممتاز إجراء ثلاثة تبديلات كحد أقصى في المباراة الواحدة مقارنة بخمسة تبديلات في الدوري الإسباني أضر بفريقه. وأضاف «نواجه عائقا كبيرا من ناحية اللياقة البدنية، حيث يلعب ريال مدريد الموسم بأكمله بخمسة بدلاء بينما ينافس تشلسي في المسابقة الأكثر كفاحا من الناحية البدنية».