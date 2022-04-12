قلب برشلونة الطاولة على مضيفه ليفانتي وصيف القاع بفوزه عليه 3-2 في مباراة مثيرة، ليستعيد المركز الثاني في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين.



وشهدت المباراة احتساب 3 ركلات جزاء ضد برشلونة سجل منها قائد ليفانتي خوسيه لويس موراليس وغونسالو ميليرو الركلتين الأولى والثالثة في الدقيقتين 52 و82، فيما أهدر روجر مارتي الركلة الثانية.



ورد النادي الكاتالوني على تأخره بهدف التعادل من الغابوني بيار إيمريك-أوباميانغ (59)، ليتقدم بفضل البديل بيدري (63)، قبل أن يقتنص البديل الآخر مهاجمه الهولندي لوك دي يونغ هدف الفوز (90+2).



وتقدم برشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة مجددا إلى المركز الثاني رافعا رصيده إلى 60 نقطة متساويا مع إشبيلية الفائز على غرناطة 4-2، ومتأخرا بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر الفائز على خيتافي 2-0.



وتابع برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري محققا فوزه السابع تواليا، كما لم يذق طعم الخسارة في مبارياته الـ 15 الأخيرة في مختلف المسابقات حقق خلالها 11 انتصارا مقابل أربعة تعادلات. في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي المهدد بالهبوط منذ المرحلة الثامنة في المركز التاسع عشر عند 22 نقطة، علما أنه كان حقق فوزا رائعا على فياريال 2-0 في الثاني من الشهر الجاري. وأشعل ريال سوسييداد الصراع على المقعد الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بتحقيقه انتصاره الثاني تواليا بعد فوزه على مضيفه إلتشي 2-1.



ورفع النادي الباسكي رصيده في المركز السادس إلى 54 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن ريال بيتيس الخامس، وثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.



إيطاليا



فشل ميلان في تعزيز صدارته غير الآمنة لترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتعادل سلبي مخيب أمام مضيفه تورينو، فيما اصطدم حلم نابولي بإحراز اللقب للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، بخسارة قاسية 2-3 على ملعبه أمام فيورنتينا، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من «سيري أ».



وبهذا التعادل الثاني على التوالي لميلان في الدوري بعد مباراة انتهت سلبا في المرحلة الماضية أيضا أمام بولونيا، أهدر «روسونيري» بالتالي أربع نقاط في مباراتين ليصبح رصيده 68 نقطة، تاركا الباب مشرعا لغريمه وملاحقه إنتر للانقضاض على عرش الترتيب إذ يقبع ثانيا بفارق نقطتين ويملك مباراة أقل.



وكان نابولي الذي ظفر بلقب الدوري للمرة الأخيرة في العام 1990، قاب قوسين من القفز إلى صدارة الترتيب لو أنه فاز أمام 50 ألف مشجع على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا»، لكنه بهذه الخسارة بقي ثالثا بفارق نقطتين خلف ميلان.



قال لوتشانو سباليتي مدرب نابولي بعد المباراة «إنها هزيمة كلفتنا الكثير».



واستعاد المهاجم تشيرو إيموبيلي شهيته التهديفية لأول مرة منذ إقصاء إيطاليا في تصفيات مونديال 2022، بثلاثية قادت فريقه لاتسيو إلى فوز كبير على مضيفه جنوى 4-1.



مرسيليا يستعيد «ألثاني»



استعاد مرسيليا المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مونبلييه 2-0 في ختام منافسات المرحلة الحادية والثلاثين، فيما تابع نيس سلسلته السلبية بعدم الفوز في أربع مباريات تواليا عقب خسارته أمام مضيفه لنس بثلاثية نظيفة.



وحقق موناكو انتصاره الثالث تواليا بفوزه على ضيفه تروا 2-1 ليحافظ على آماله بحجز مركز أوروبي في الموسم المقبل.