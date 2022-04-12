بعد تعادلهما 2-2 في مباراة صنفت مفصلية في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم بقاء سبع مراحل على ختام الموسم، يمني مان سيتي وليفربول النفس بسلسلة مثالية من الآن وحتى نهاية الموسم من أجل التربع على عرش «البريمييرليغ».



قدم الفريقان مباراة جميلة ومثيرة جدا على «ستاد الاتحاد»، لكن شيئا لم يتغير بعد صافرة النهاية، إذ بقي سيتي متصدرا بفارق نقطة أمام «الحمر» الذين يجددون الموعد مع فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا، لكن هذه المرة على ملعب «ويمبلي» في لندن في نصف نهائي مسابقة الكأس.



وترك غوارديولا أرض الملعب وهو يشعر بأن فريقه فوت عليه فرصة الابتعاد عن ليفربول، لاسيما بعد تقدمه مرتين وإهداره فرصة ذهبية في الثواني الأخيرة عبر البديل الجزائري رياض محرز الذي بحث عن وضع الكرة فوق الحارس البرازيلي أليسون بيكر عوضا عن تسديدها الى يمين الأخير أو يساره، فأخطأ الهدف وواصلت الكرة طريقها فوق العارضة.



قال غوارديولا بعد اللقاء إنها «كانت مباراة مذهلة من الطرفين. يحاولان الفوز بكل مباراة في جميع المسابقات. لدي هذا الشعور بأننا فوتنا فرصة بهذه النتيجة».



وأضاف «ندرك الآن، أنه إذا تعثرنا في مباراة واحدة لن نكون أبطالا».



بالنسبة لكلوب الذي كان فريقه متخلفا عن سيتي بـ 14 نقطة في يناير قبل العودة من بعيد، «لم يتغير أي شيء حقا» في ظل بقاء فريقه خلف سيتي.



وقارن كلوب الفريقين بملاكمين من فئة الوزن الثقيل لأنه «في اللحظة التي تنزل فيها ذراعيك، تتلقى مثل هذه اللكمة في منتصف وجهك (تقدم سيتي مرتين)، ثم يتعين عليك النهوض مرة أخرى ومحاولة استعادة السيطرة مجددا».



وشدد كلوب «يجب أن نكون أقرب ما يكون الى الكمال قدر الإمكان للفوز بكل مباراة. هذا جنون تام لكن من الواضح أن هذا هو السبيل الوحيد للفوز على هذا الفريق (سيتي)».