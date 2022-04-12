فريق بيرزيت الفلسطيني نال المركز الأول.. وخمس جوائز لأفضل المترافعين



آلاء خليفة



حقق فريق طلبة كلية القانون الكويتية العالمية المركز الثاني في مسابقة المحكمة الصورية العربية الثامنة التي اختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بعد 3 أيام من التنافس الشريف بين 18 فريقا طلابيا تمثل نخبة من كليات القانون في 12 دولة عربية، والتي استضافتها جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة من 13 حتى 16 مارس 2022، بالتعاون والتنسيق مع المركز الإداري التنفيذي للمسابقة في الكلية.



وفي المقابل، نال فريق جامعة بيرزيت الفلسطينية المركز الأول في المسابقة بعد تنافسه مع مجموعة من الفرق في أجواء من الحماسة قدم فيها كل فريق مرافعاته حول القضية الافتراضية لهذا العام وهي عن (الهجمات السيبرانية)، كما نال 5 من الطلبة المشاركين في المسابقة جوائز خاصة تقديرا لأدائهم المتميز في المرافعات وجهدهم اللافت في إعداد المذكرات الخطية وكانت كما يلي: جائزة أفضل مذكرة خطية عن المدعي منحت لفريق جامعة الإسكندرية ـ مصر، جائزة أفضل مذكرة خطية عن المدعى عليه منحت لفريق جامعة السلطان قابوس ـ سلطنة عمان، جائزة أفضل مترافع في الجولات التمهيدية عن المدعي منحت للطالب أحمد محمد الشحي من جامعة الشارقة ـ الامارات، جائزة أفضل مترافع في الجولات التمهيدية عن المدعى عليه منحت للطالبة ياسمين خشوف من الجامعة اللبنانية، جائزة أفضل مترافع في الجولة النهائية منحت للطالبة لور صالحي من جامعة بيرزيت ـ فلسطين.



وأشاد المشاركون بالتحضير للمسابقة (التي تمت عن بعد) وبالإجراءات التنفيذية حتى تحققت في المستوى المنشود بجهود اللجنة العليا للتحكيم التي ضمت من كلية القانون الكويتية العالمية: د.خالد الحويلة (رئيس اللجنة)، ود.محمود المغربي، ومن جامعة الشارقة: د.أحمد الهياجنة ود.شادي الشديفات، إضافة إلى أ.هناء الإبراهيم ممثل المركز الإداري والتنفيذي لمسابقة المحكمة الصورية العربية وأ.شيخة فرج مقرر اللجنة العليا.



وتولى تحكيم الجولة النهائية للمسابقة نخبة من الخبراء القانونيين، وترأس الجلسة النهائية أ.د.علي قلعة جي من جامعة صحار في عمان، وأ.د.هادي المالكي من جامعة بغداد في العراق، ود.أحمد الدباسي من جامعة القصيم في السعودية، وتجاوز عدد محكمي جولات التصفيات 50 محكما من الدول الخليجية والعربية.



وتوجهت هناء الإبراهيم بالشكر للمسؤولين في جامعة الشارقة وفي مقدمتهم مديرها أ.د.حميد النعيمي، وعميد كلية القانون أ.د.عماد الدين عبد الحي على ما بذلوه من جهود على مدى أسابيع مما أسهم في نجاح المسابقة لهذا العام، آملة أن يتجدد لقاء الطلبة العرب العام المقبل في رحاب دولة أخرى في الوطن العربي.



وأشرف على تدريب فريق الكلية د.فرح ياسين، وداليا دشتي، وضم الفريق الطلبة: ثنيان الشمري، سيد القزويني، فاطمة غلوم، مريم البصيري.