

بعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة «كورونا» أقامت جمعية المهندسين مسابقة القرآن الكريم الرمضانية السنوية لأبناء المهندسين والمهندسات بالتعاون مع إدارة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف.



وقد شارك في المسابقة 40 متسابقا ومتسابقة من فئتي الإناث والذكور، توزعوا على ثلاث مراحل، الابتدائية لتلاوة سورة الطور، والمتوسطة لسورة الدخان والثانوية لسورة الصافات.



وقام رئيس لجنة العلاقات العامة والمعارض م.حسن جمعة وبحضور المدير العام م.وليد المطوع بإعلان النتائج، وجاءت كما يلي: لفئة البنات فازت بالمركز الأول للمرحلة الثانوية رغد أشرف كامل، وبالمركز الثاني لينا محمد خليل، وللمرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول نور عفيف مرزوق وبالمركز الثاني عائشة محمد حنفي، وبالمركز الثالث هدى عفيف مرزوق، وللمرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول بانه خلدون وبالمركز الثاني ميرا محمد وبالمركز الثالث كوكب محمد مناور.



ولفئة الذكور المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول رفعت حسام الدين، وبالمركز الثاني محمد وليد المطوع، وللمرحلة المتوسطة فاز بالمركز الأول زياد عادل عبدالدايم وبالمركز الثاني عمر محمد حنفي وحل ثالثا مهند عبد الدايم، وللمرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول عبدالله حسين آتش، والثاني محمد خلدون، والثالث زياد أحمد حسني. كما قامت الجمعية بتكريم الشيوخ والشيخات المشرفين على التحكيم وهم الشيخ علي فالح النصار والشيخ محمد صالح والشيختان مي عبد العظيم ورابعة محمد خير.