تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، وفي إطار حرصها الدائم على المسؤولية المجتمعية، وتطبيقها فعليا على ارض الواقع، قامت محافظة الأحمدي بالتعاون مع وزارة الشؤون ممثلة في إدارة رعاية المسنين بمنطقة الظهر، وبدعم من البنك التجاري الكويتي، بتزويد قسم الخدمة المتنقلة بالإدارة، بأحد الاختراعات الكويتية التي من شأنها التسهيل على المسنين للقيام بالعديد من الأعمال الحياتية والتحرك بسهولة تامة، وهو «كرسي الإنسانية».



في هذا السياق، أشار مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري إلى أن المسؤولية الاجتماعية تعد أحد مسارات مشروع محافظتي أجمل الذي أطلقته المحافظة قبل 5 سنوات بتوجيهات محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، مشيرا إلى أن يوم أمس الأول شهد تسليم دفعة أولى من «كرسي الإنسانية» لإدارة رعاية المسنين في منطقة الظهر، وذلك بحضور ممثلين عن محافظة الأحمد والبنك التجاري الكويتي ومخترع الكرسي بحضور مدير المركز، أملا في أن يسهم هذا الاختراع في تخفيف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.



وأوضخ الفودري أن تلك المبادرة جاءت على سبيل التجربة العملية بعد أن حقق هذا الاختراع نجاحا لافتا، على أن تتبعها مبادرات أخرى في المستقبل القريب بإذن الله سواء للمسنين أو لذوي الاحتياجات الخاصة.



وحول الاختراع، قال م.أحمد الجعفر عضو رابطة المخترعين الكويتيين إن كرسي الإنسانية المدمج بحمام، هو أول اختراع من نوعه في العالم، لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن، وهو يحتوي على حمام وآلية غسيل تناسب جميع المنتفعين منه مع التنشيف وسحب الروائح، وتم تصميمه وفق معايير ومواصفات قياسية، تتضمن تقنيات حديثة، وصناعة كويتية 100%.