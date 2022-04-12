٭ «نص المرض خوف يا حبيبتي.. ماكو إلا العافية»



الدكتورة عبلة - هدى حسين - «من شارع الهرم إلى..»



٭ «الفرج من رب العالمين.. والحب ما يوكل خبز»



أم دانة/ ليلى السلمان/ سنوات الجريش



٭ «خلي الناس تشوفك وابتسامتك طالعة من القلب.. وخلي ويوه اعداءك سودة حتى لو ابتسموا..».



سما بنت صقر بن ضاوي (أمل محمد)- «عين الذيب»



٭ «الاعتذار من شيم الرجال.. واللي طول عمره عصعص عمره ما يصير راس».



ابو عبدالعزيز (جاسم النبهان) - «محمد علي رود2»



٭ «اغلب الرجاله مبيحبوش يرتبطوا بست ناجحة.. رجولتهم بتنقح عليهم.. الراجل اللي واثق من نفسه، نجاح مراته ميهزوش ابدا.. بالعكس المفروض انه يقف في ضهرها»



حوار بين حور (روجينا) وشريف (أحمد صفوت) - «انحراف»