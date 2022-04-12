الدوحة ـ فريد عبدالباقي



حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 14 نوفمبر المقبل موعدا نهائيا لانضمام المحترفين إلى منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركة في مونديال قطر الذي يبدأ 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.



وحدد «فيفا» في اللائحة الخاصة بمونديال 2022، يوم 13 نوفمبر كآخر موعد لمشاركة المحترفين مع أنديتهم، على أن تصل المنتخبات المتأهلة إلى الدوحة قبل 5 أيام من أول مباراة لها في مجموعتها.



وأكد «فيفا» أن القائمة الأولية لكل منتخب ستضم 35 لاعبا، على أن تقلص إلى 23 لاعبا في القائمة النهائية، كما حدد مواعيد المباريات الودية للمنتخبات التي تسعى للعب في الدوحة بعد وصولها، وأكد أحقية كل منتخب متأهل في خوض مباراة ودية اعتبارا من تاريخ وصوله إلى الدوحة وقبل 5 أيام من مباراته الأولى في كأس العالم، مشترطا الحصول على موافقة قطر ممثلة في الاتحاد القطري وأيضا «فيفا» والاتحادات القارية المعنية لإقامة المباراة، مع منع اللعب بشكل عام على ملاعب المونديال، إذ ستقام هذه المباريات الودية في مواقع التدريب الرسمية للمنتخبات.