أعلن اتحاد الجمباز حصول الحكمة عليا المياس على الشارة الدولية في لعبة الجمباز الفني للرجال، وذلك بعد اجتيازها الدورة التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة عبر تقنية «أونلاين».



وهنأ الاتحاد المياس بنجاحها في اجتياز الدورة، لتصبح أول حكمة كويتية وخليجية تحصل على الشارة الدولية منذ تأسيس اللعبة.



وأكد الاتحاد حرصه على توفير جميع عناصر ومقومات اللعبة لإنجاح جميع مسابقاته، مشيدا في هذا الجانب بجهود اللجنة الفنية التي وضعت خطة محكمة وناجحة لإعداد حكام في الجمباز الفني، وموضحا أن عدد الحكام الكويتيين الذين حصلوا على الشارة الدولية في الجمباز الفني خلال الفترة الماضية بلغ 11 حكما بعدما اقتصر في فترة سابقة على 8 حكام.