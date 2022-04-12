الدوحة ـ فريد عبدالباقي



استعاد الثنائي القطري الدحيل والغرافة توازنهما في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث نجح الأول في تحقيق الفوز على سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بهدف نظيف سجله الكيني مايكل أولونغا في الدقيقة 84، وبذلك، حقق الأرجنتيني هيرنان كريسبو أول انتصار له مع الدحيل منذ توليه مهمة تدريب الفريق خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، ومنح الفوز الدحيل النقاط الثلاث، ليعوض خسارته في الجولة الأولى أمام التعاون السعودي 1-2.



فيما فاز الغرافة على آهال التركماني بهدفين نظيفين سجلهما المالي شيخ دياباتي، وأحمد علاء في الدقيقتين 60 و87، ليتصدر الفريق القطري ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، مستغلا تعثر شباب الأهلي دبي الإماراتي وفولاذ خوزستان الإيراني بتعادلهما معا 1-1، ضمن مباريات المجموعة الثالثة.