القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري وليد العطار انه سيتم خلال أيام الكشف عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الذي سيخلف البرتغالي كارلوس كيروش بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي.



وعقب اجتماع مجلس إدارة الاتحاد امس الأول، كشف رئيس الاتحاد جمال علام أن كيروش لم تكن لديه رغبة في استكمال عقده الممتد إلى ديسمبر 2022.



فيما تحدث عضو المجلس عامر حسين بلغة مختلفة عن لغة علام، وقال ان الاتحاد استجاب لرغبة الجماهير المصرية في رحيل كيروش، موضحا أنه كان من الصعب استمراره مع المنتخب، واتفق الطرفان على عدم استكمال العمل خلال الفترة القادمة، مضيفا ان المدير الفني للاتحاد نيلو فينغادا سيرحل ايضا.



وفي ظل هذه الأزمة، ترددت أسماء عدة لتولي مسؤولية تدريب منتخب مصر، بين المعلم حسن شحاته وحسام حسن وايهاب جلال والمدير الفني السابق للأهلي السويسرى فايلر، إلا أن المسؤولين في اتحاد الكرة استبعدوا كل هذه الترشيحات.



هذا، ويقف فريق الزمالك اليوم أمام فرصة ذهبية للقفز الى صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، عندما يواجه فاركو ضمن الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري، حيث يتساوى مع الأهلي برصيد 31 نقطة الذي يغيب عن هذه الجولة بعد تأجيل مباراته مع ايسترن كومبانى استعدادا لمواجهته الأفريقية الهامة مع الرجاء المغربي السبت المقبل في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



إلى ذلك، أعلنت مدينة الجونة، إحدى مدن محافظة البحر الأحمر، عن استضافة أشهر سباق تحدي في العالم «تاف مادر» Tough Mudder لأول مرة في مدينة البحر الأحمر بعد إقامته في أكثر من 30 دولة حول العالم وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، يوم 6 مايو المقبل.