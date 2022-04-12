بيروت ـ داود رمال



أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في الإضاءة على التجاوزات والارتكابات التي تحصل في المؤسسات الرسمية، داعيا الى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها الى الجهات المعنية بالملاحقة.



كلام عون جاء خلال استقباله امس وفد ديوان المحاسبة، وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة اوجيرو وشركتي الخليوي، تتناول مسائل إدارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات. وأثنى الرئيس عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير الذي يفترض أن يأخذ مجراه القانوني.