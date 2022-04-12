استكمالاً لجهود الهيئة العامة للبيئة في متابعة الأوضاع في جون الكويت من خلال برامج الرصد للمناطق التي تتكرر بها ظاهرتي المد الاحمر ونفوق الأسماك، تقوم الهيئة حاليا بعمل المسوحات اللازمة للمنطقة وجمع العينات وتحليلها بشكل دوري.

ونظراً لارتفاع الحرارة في الفترة الأخيرة وركود المياه بالإضافة إلى بعض الأنشطة البشرية ( صرف المياه الغير معالجه على شبكات الامطار) التي تساهم في خفض جودة مياه البحر، فإنه من المتوقع أن تزدهر العوالق النباتية مسببة ظاهرة المد الأحمر والتي قد يصاحبها نفوق للأسماك وعليه سوف تستكمل الهيئة العامة للبيئة متابعة الأوضاع البيئية في جون الكويت خلال الأيام القادمة.