أؤكد ثقة القيادة السياسة بجميع قطاعات القوات المسلحة للذود عن ثرى الوطن الطاهر



قام ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء اليوم يرافقه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بزيارة إلى نادي ضباط الجيش الكويتي.



وكان في استقبال سموه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح.



وقد ألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كلمة بهذه المناسبة:

"بسم الله الرحمن الرحيم



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

معالي الأخ الكريم الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

سعادة الفريق الركن الشيخ خالد الصالح الصباح رئيس الأركان العامة للجيش

اخواني وابنائي وزملائي قادة وضباط ومنتسبي وزارة الدفاع:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بالإنابة عن سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وبالأصالة عن نفسي يطيب لنا في هذه الليلة المباركة أن نهنئكم بشهر رمضان الفضيل متضرعين إلى الله تعالى أن يعيده عليكم وعلى وطننا الغالي والأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وتأتي زيارتنا لاخواننا وابنائنا منتسبي وزارة الدفاع تأكيدا على ثقتنا بقواتنا المسلحة بكافة قطاعاتها للذود عن ثرى الوطن الطاهر والحفاظ على مقدساته ويعد الجيش الكويتي رأس هرم هذه القوات فهو مصنع الرجال ومنتسبوه (حماة الوطن) وسجله حافل بالوفاء والتضحية من أجل الحفاظ على وطننا العزيز شامخا أبيا.



اخواني وابنائي،،،



تتابع القيادة السياسية باهتمام ما يقوم به الجيش الكويتي من واجبات ومهام بوفاء والتزام وتثني على جهوده في التدريبات والتمارين المشتركة على كافة المستويات محليا وإقليميا ودوليا وما يشهده من خطط وعمليات ومن تخريج الكفاءات العسكرية والقتالية.

اخواني وابنائي،،،



إن ثقة القيادة السياسية في القوات المسلحة الكويتية كبيرة ونحن على يقين بقيامكم بواجباتكم الوطنية ومهامكم العسكرية على أكمل وجه لتظلوا لوطننا العزيز درعه الحصين وسياجه الواقي فاستمروا في هذا المسار الصحيح للتأكيد على أن قيمة المؤسسة العسكرية تكمن في تجهيزها العالي واستعدادها التام.



وفي هذا المقام نشيد بجهود قطاع المنشآت العسكرية في استصلاح أراض زراعية تقع ضمن نطاق معسكراته مقدرين الهدف من هذا المشروع والذي يتمثل في ضمان الأمن الغذائي لوحدات الجيش الكويتي مثمنين هذه التجربة التي يمكن لجهات أخرى الاستفادة منها.

وختاما،،،



فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقكم في أداء رسالتكم السامية وأن يديم على وطننا الغالي الأمن والأمان في كنف القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".