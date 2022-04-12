قال سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ علي الخالد الجابر الصباح ان الطلبة الكويتيين في الخارج يعتبرون خير سفراء لبلدهم وهم عماد مستقبلها مع اخوانهم الطلبة في الكويت.

واكد السفير الشيخ علي الخالد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد خلال اللقاء السنوي للطلبة والطالبات الكويتيين في السعودية في الغبقة الرمضانية التي أقامتها سفارة الكويت في (الرياض) ان العلم سلاح الأمم ومعول البناء لمستقبل البلدان وأهم استثمارات الدول من أجل تطورها وازدهارها بعقول و أيدي أبناءها.

وحث الشيخ علي الطلبة الكويتيين على الجد والاجتهاد في تحصيلهم العلمي والاستفادة القصوى من وجودهم في المملكة من خلال نقلهم للمعرفة المتحصلة لهم ونقل الخبرات التي يكتسبونها لنهضة بلدهم.

واعرب الشيخ علي عن خالص الأمنيات لأبناءه وبناته الدارسين في المملكة بالتوفيق والنجاح وأن يتوجون تعبهم واجتهادهم بالتفوق في دراستهم لمستقبل زاهر لهم وبناء وطنهم وكل ما فيه الخير لدينهم وبلدهم وأهاليهم.

من ناحيتها بينت الطالبة الكويتية شهد الانصاري ل(كونا) عن الشكر للسفير الشيخ علي الخالد الذي استمع مشكورا لجميع مشاكلنا وملاحظاتنا حيث أكد السعي لحلها جميعا.

وقالت ان توجيهات السفير الشيخ علي لهم كطلبة تدفعهم لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد في دراستهم وداعما لهم لافتة الى انهم كطلبة سيتواصلون مع السفارة التي ترحب بهم دائما وذلك لمتابعة تحصيلهم العلمي حتى تحقيق حلمهم بالتخرج والعودة للوطن ولأهاليهم بإنجازهم.

من جهته اكد الطالب الكويتي خليفة الهيفي ل(كونا) ان السفير استمع الى جميع مشاكل الطلبة لمتابعة ما تم حله منها سابقا وسعيا لحل كل ما يواجه الطلبة.

واضاف ان التواصل مع السفارة مستمر دائما معهم كطلبة ما يسهل علينا كطلبة التركيز على دراستنا وتحقيق حلمنا خدمة لوطننا وأهالينا.

بدورها اكدت الطالبة الكويتية أروى الحمدان ل(كونا) ان هذا اللقاء مع السفير الشيخ علي الخالد يمثل دعما كبيرا لهم كطلبة ومطمئنا لهم بحل كل الصعوبات التي تواجههم.

واضافت الحمدان انهم كطلبة أوضحوا للسفير جميع ما يواجهونه من مشكلات لافتة الى ان هذا اللقاء أشعرهم كأنهم متواجدين في بلدهم ويشكل دافعا لهم للمزيد من الاجتهاد في دراستهم والعودة الى الكويت حاملين شهاداتهم وتفخر بهم الكويت وأهاليهم. (النهاية)