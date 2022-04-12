توقعت إدارة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار وغائم جزئيا لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار و فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق.

أما ليلا سيكون الطقس معتدلا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا و فرصة للغبار المحمول .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 37 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 20 درجة مئوية.