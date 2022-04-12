د. السيف: أشكر أعضاء مجلس الإدارة و«المؤسسين» على جهودهم في دعم مسيرة هذا الصرح الخيري

عقدت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية جمعيتها العمومية العادية وذلك لمناقشة واعتماد التقريرين المالي والإداري عن الفترة المنتهية في 31/12/2021، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة د. محمد السيف وأمين الصندوق عبد الله الشايع ومدير عام الجمعية د. محمد الرشيدي، وممثلي وزارة الشؤون حمدان المطيري وأحمد المطيري وأحمد مجدي وأحمد ممدوح، ومحمود العيسى ممثل مكتب النصف وشركاه BDO، وبحضور جمع من أعضاء الجمعية العمومية.

وافتتح السيف الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الحاضرين ثم بدأ بعرض ومناقشة التقرير الإداري والمالي لمشاريع الجمعية، وقد تمت الموافقة على التقريرين الإداري والمالي، بعدما تمت مناقشة الميزانية التقديرية لعام 2022 والتصويت عليها بالموافقة.

وفي ختام أعمال الجمعية العمومية شكر السيف وزارة الشؤون ممثلة بإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات على تعاونها مع الجمعية وتذليل كافة العقبات، كما توجه بالشكر لممثلي وزارة الشؤون في الاجتماع وممثل مكتب التدقيق وأعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين على جهودهم ومساهماتهم في الارتقاء بهذا الصرح الخيري ؛ليعكس ريادة العمل الخيري الكويتي، والمكانة التي تتبوأها إقليميًا وعالمياً.