رفض رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دعوات مسؤولي القطاع الطبي بفرض إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا، قائلا إن بيانات المستشفيات لا تبرر التحول عن خطة " التعايش مع كورونا".

وكان اتحاد هيئة الخدمات الصحية الطبية الحكومية قد طالب " بتجديد" الاستراتيجية لتخفيف الضغط على المستشفيات، التي وصفها الاتحاد بأنها تعاني للتعامل مع " الطلب المرتفع بصورة حرجة على تلقى خدمات الطوارئ".

كما اتهم الاتحاد الحكومة بالتخلي عن " الاهتمام بفيروس كورونا تماما".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم الحكومة كاميلا مارشال القول للصحفيين " من الواضح أن هيئة الخدمات الصحية تعاني من الضغط حيث أنها ترعى المرضى".

وأضافت أن الحكومة تراقب وضع المستشفيات، ولا ترى أن هناك في البيانات الحالية ما يدعو لتغيير المسار.