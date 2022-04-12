أعلنت شركة المرافق الأمريكية باسيفيك جاز أند إلكتريك (بي.جي أند إي) الأمريكية التوصل إلى تسوية مع مدعيي العموم لمقاطعات شمال كاليفورنيا الست بشأن حريقي الغابات كينكيد فاير عام 2019 وديكسي فاير عام .2021

وتلزم التسوية الشركة بدفع حوالي 55 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

ونتيجة اتفاقيات التسوية، لن يتم توجيه أي اتهامات جنائية إلى الشركة بخصوص حريق ديكسي فاير، وإسقاط الاتهامات الجنائية التي تم توجيهها إلى الشركة في حريق كينكيد فاير.

وأشارت "بي.جي أند إي" إلى أنها دخلت أيضا في اتفاقيات طويلة المدى مع مقاطعات بوت ولاسن وبلوماس وشاستا وسونوما وتيما لتعزيز إجراءات مكافحة الحرائق وبرامج التعامل السريع معها، والعمل مع المنظمات المحلية المتضررة من الحرائق للمساعدة في إعادة بناء المناطق المتضررة من حرائق الغابات.

كما تعهدت الشركة بالقيام بالمراقبة الشديدة على مدى 5 سنوات لنظام فحص وإدارة الغطاء النباتي في المقاطعات الست.

وكجزء من التزام "بي.جي أند إي" بالعمل مع المؤسسات والمجتمعات المحلية فإن أغلب الأموال التي ستدفعها الشركة كجزء من التسوية بما يصل إلى 35 مليون دولار ستوجه إلى منظمات محلية غير هادفة للربح مثل مجالس الحماية من الحرائق، وإدارات المتطوعين لمواجهة الحرائق والمدارس المحلية والجماعات المحلية مثل أندية الروتاري وغرف التجارة وجمعيات رعاية قدامىالمحاربين والمشردين.