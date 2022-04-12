أظهرت بيانات نشرتها هيئة الإحصاء الدنماركية ، ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين في البلاد بصورة حادة في آذار/مارس، ليصل إلى أعلى مستوى منذ أيار/مايو من عام 1985 .

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 4ر5% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي ، بعد ارتفاع بنسبة 8ر4% في شباط/فبراير السابق عليه. وكان التضخم الأحدث هو الأعلى منذ أيار/مايو 1985، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر5 %.

وباستثناء الطاقة والأغذية الطازجة، ارتفع التضخم الأساسي إلى 2ر3% في آذار/مارس الماضي من 7ر2% في الشهر السابق عليه . وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2ر10% على أساس سنوي في آذار/مارس وارتفعت أسعار استخدام المساكن والكهرباء والتدفئة.