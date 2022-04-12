أعلنت شركة "إيرباص" الأوروبية لتصنيع الطائرات، أنها تلقت طلبية كبيرة، تشمل 80 طائرة من طرازات إيه 320 ، من شركة "بوك أفييشن" الآسيوية المتخصصة في بيع وتأجير الطائرات.

وتضم الطلبية 20 طائرة من طراز إيه 320 نيو القياسي، و 50 من طراز إيه 321 نيو الأطول، وعشرة من الإصدار الجديد بعيد المدى إيه 321 إكس إل آر.

ووفقا للشركة الآسيوية، من المقرر تسليم الطائرات بين عامي 2027 و .2029

تجدر الإشارة إلى أن شركة "بوك أفييشن" متخصصة في تمويل الطائرات، ومقرها سنغافورة، وهي تابعة لبنك أوف تشاينا (بنك الصين)، وهو أحد أكبر أربعة بنوك تجارية مملوكة للدولة في الصين.