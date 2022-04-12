يسابق الفنان المصري محمد ثروت الزمن للانتهاء من تصوير باقي مشاهده في مسلسلي "دايما عامر" و"فاتن أمل حربي"، واللذين يخوض بهما الماراثون الرمضاني لهذا العام، لافتا إلى أنه انتهى من تصوير أكثر من 60% من مشاهده في العمل الأول ونحو 70% من إجمالي مشاهده في العمل الثاني، معربا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها عن دوره في المسلسلين.

وأوضح محمد ثروت - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن مسلسل "دايما عامر" يناقش مشاكل التعليم في مصر، ويجسد خلال أحداثه دور مدرس شخصيته تجمع ما بين الجدية وخفة الظل، فيما يجسد خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربي" دور محام، وتلك الشخصية ليست شخصية كوميدية فقط ولكن لها أبعاد أخرى، ستظهر خلال أحداث العمل.. مضيفا "سعيد للغاية بردود الأفعال عن دوري في المسلسلين اللذين حققا نسبة مشاهدة مرتفعة".

"دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والمسلسل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

أما مسلسل "فاتن أمل حربي" فمن تأليف إبراهيم عيسى، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، محمد ثروت، هالة صدقي، وفادية عبدالغني.