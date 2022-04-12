لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم في وسط وجنوب الفيليبين حيث تسببت العاصفة الاستوائية ميجي بفيضانات وانزلاقات تربة، وفق ما أعلنت السلطات

وتُعتبر منطقة ليتي الواقعة وسط البلاد، الأكثر تضرّرًا، إذ قتل 22 شخصاً على الأقل في انزلاقات تربة وفقد 27 آخرون، وفق السلطات المحلية.

وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ثلاثة أشخاص قضوا أيضاً في إقليم نيغروس أورينتال وثلاثة آخرين في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد.

وفر أكثر من 17 ألف شخص من منازلهم التي غمرتها المياه وقطعت عنها الكهرباء.

و"ميجي" المعروفة في الفيليبين باسمها المحلي "أغاتون" هي أول عاصفة استوائية كبرى تضرب البلاد هذا العام. وغالباً ما تضرب الفيليبين كوارث طبيعية.