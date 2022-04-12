ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر آذار/مارس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في عام 1990، مدفوعا بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن في تأكيد لتقديرات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3ر7% على أساس سنوي.

وفي شباط/فبراير الماضي، كان معدل التضخم السنوي لا يزال عند 1ر5%. وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، ارتفعت أسعار النفط والغاز.

وكانت آخر مرة يرتفع فيها معدل التضخم السنوي في الولايات الألمانية القديمة (ألمانيا الغربية) بنفس النسبة المسجلة في آذار/مارس 2022، في خريف عام 1981، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية أيضا بشكل كبير نتيجة لتأثيرات حرب الخليج الأولى.

ويشعر المستهلكون حاليا بالتضخم المتزايد خلال تزويد المركبات بالوقود والتدفئة على وجه الخصوص، وكذلك خلال شراء مواد غذائية من المتاجر. وارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 144%، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 4ر47% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار الغاز بنسبة 8ر41%. وباستثناء أسعار الطاقة، كان التضخم سيبلغ 6ر3% في آذار/مارس الماضي.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2ر6%، ووصلت نسبة الارتفاع للدهون الغذائية وزيوت الطعام إلى 2ر17%.

ومقارنة بشباط/فبراير الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا بنسبة 5ر2% في آذار/مارس الماضي.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يبلغ متوسط معدل التضخم أكثر من 6% للعام بأكمله في أكبر اقتصاد في أوروبا.