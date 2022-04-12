أُطلق النار على 18 شخصا على الأقل قتل منهم 5 على الأقل في نيو أورليانز، أكبر مدن ولاية لويزيانا الأمريكية، في 72 ساعة فقط، مساويا لرقم قياسي لم يسجل منذ 10 سنوات، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية

وتلقت الشرطة البلاغات بتلك الحوادث في الفترة من الساعة السابعة صباح الجمعة (1200 بتوقيت غرينتش) إلى السابعة صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت غرينتش)، حسبما ذكر تقرير لمنفذ ((نولا)) الإعلامي المحلية.

وقعت الحوادث في مواقع مختلفة حيث وقع بعضها في شقق أو مساكن وبعضها على طرق وأخرى كانت حوادث مرورية.

وقالت الشرطة إنها عثرت على رجل ميتا على الأرض في مرأب للسيارات بعد إطلاق نار وقع ظهر يوم السبت. وتعرض الرجل لعدة أعيرة نارية وتوفي في موقع الحادث.

وتعرض رجلان يبلغان من العمر 36 و38 عاما، كانا يقفان بالقرب من تقاطع، لإطلاق نار ظهر يوم السبت على يد أربعة أشخاص مجهولين. وركض الرجلان، لكن السيارة اتبعتهما، وفتح الأشخاص بداخلها النار مرة أخرى وأصابوهما. ولم تتوفر أنباء حول حالة الرجلين حتى يوم الاثنين.

وفي إطلاق نار آخر وقع ليل السبت، أصيبت مراهقة تبلغ من العمر 14 عاما عندما اقترب مجهول من سيارة كانت تستقلها مع شخصين آخرين وفتح النار عليهم.

وتعرضت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما في ساعة مبكرة من صباح الأحد لإطلاق نار بينما كانت تركب دراجة.

وفي وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، أصيب رجل يبلغ من العمر 37 عاما بالرصاص عندما اقترب منه مجهولان وفتحا النار عليه. وهرب المسلحان ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال المتحدث باسم شرطة نيو أورلينز آرون لوني يوم الإثنين إنه كان هناك "عددا كبيرا من المكالمات" خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه تجنب التعليق على السبب في زيادة العنف.

وقال يوم الاثنين "نحقق بنشاط في حوادث إطلاق النار هذه ونعمل بجد للقبض على المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة"