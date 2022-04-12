جرى اختيار ولاية فيكتوريا الأسترالية رسميا لاستضافة دورة ألعاب الكومنولث .2026

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" أن هذه ستكون المرة الأولى التي يتم فيها منح حق استضافة الدورة لولاية أو منطقة، السادسة التي تنظمها أستراليا.

وتم تأكيد وجود 16 رياضة، كانت ضمن دورة ألعاب كومنولث التي أقيمت في برمنجهام في 2022، ضمن البرنامج المبدئي لبطولة 2026، كما أنه من المقرر أن يتم إضافة سبع رياضات أخرى قبل نهاية العام.

وستقام دورة الألعاب، التي تستضيفها ولاية فيكتوريا في ست مدن، من بينها ملبورن، جيلونج، بنديجو، بالارات، وجيبسلاند، ويقام حفل الافتتاح في ملعب ملبورن للكريكت.

واستضافت ملبورن دورة ألعاب كومنولث في 2006 ، والتي كانت واحدة من أنجح البطولات على الإطلاق.