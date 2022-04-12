أكد متحدث باسم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان، أن دوقة ساسكس البريطانية ستنضم إلى زوجها في ألعاب إنفيكتوس التي تبدأ في هولندا نهاية هذا الأسبوع، حسبما افادت وكالة الأنباء البريطانية " بي إيه ميديا" .

وقالت الوكالة إن المسابقة الدولية ستقام في لاهاي في الفترة من 16 إلى 22 نيسان/أبريل الجاري بعد تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأسس هاري الألعاب للمساعدة في إعادة تأهيل الأفراد العسكريين المصابين أو المرضى والمحاربين القدماء من جميع أنحاء العالم ، من خلال منحهم فرصة التحدي المتمثل في التنافس في الأحداث الرياضية المماثلة للألعاب البارالمبية.

وأكد متحدث باسم الدوق والدوقة أن ميجان ستنضم إلى هاري في تلك الألعاب في لاهاي خلال الأيام القليلة المقبلة.