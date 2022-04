مع دعم من شخصيات من أمثال كيم كارداشيان وحركة تأييد تتخطى حدود الولايات المتحدة، تزداد الدعوات إلى الرأفة بميليسا لوسيو التي صدر في حقها حكم بالإعدام على خلفية مقتل ابنتها إثر محاكمة مثيرة للجدل، قبل الموعد المرتقب لإنزال العقوبة في تكساس في 27 نيسان/ابريل.

وتدفع هذه الأميركية المكسيكية ببراءتها منذ 15 عاما.

وعام 2007، عُثر على ابنتها ماريا ذات السنتين ميتة في منزلها، مع آثار كدمات تملأ جثتها، بعد أيام من سقوطها على السلالم. وكانت حياة ميليسا لوسيو، الأم لاثني عشر طفلا والحامل بتوأمين، مطبوعة حينها باعتداءات جسدية وبإدمان المخدرات وظروف غير مستقرة. واشتُبه على الفور بضلوعها في ضرب الطفلة.

وتم استجوابها مطولاً بعد ساعات قليلة من وفاة ابنتها.

وبعد نفي الضلوع في الحادثة "ما يقرب من مئة مرة"، قدّمت لوسيو عند الساعة الثالثة صباحا اعترافات "صدرت بالكامل تحت الضغط"، بحسب سابرينا فان تاسيل مخرجة الفيلم الوثائقي الناجح "The State of Texas vs. Melissa" سنة 2020 والداعمة للأم الأميركية.

وقالت لوسيو للمحققين "أعتقد أني فعلت ذلك"، ردا على سؤال بشأن سبب وجود الكدمات.

وتؤكد سابرينا فان تاسل أن هذا الاعتراف هو "الممسك الوحيد الذي كان لديهم ضدها"، مبدية اقتناعها بعدم وجود "أي شيء يربط ميليسا لوسيو بوفاة هذه الطفلة، لا حمض نووياً ولا شهود".

وأثناء المحاكمة، قال طبيب طوارئ إن هذه القضية هي "أسوأ" حالة شهدها في حياته المهنية عن إساءة معاملة طفل.

لكن الخبراء لم يأخذوا في الاعتبار إعاقات الفتاة التي من المرجح أن تفسر سقوطها، وفق المدافعين عن لوسيو، ما يؤكد أن الكدمات قد تكون ناجمة عن اضطراب في الدورة الدموية. ولم يوجه أي من أبناء ميليسا لوسيو اتهاما لها بالعنف.

أما المدعي العام، فحُكم عليه لاحقا بالسجن بتهمة الفساد والابتزاز.

- "خطأ قضائي" -مدى سنوات، لم تثر قضية ميليسا لوسيو البالغة حالياً 53 عاما، اهتمام كثيرين. غير أن الفيلم الوثائقي غيّر المعادلة، وتشكّلت حركة داعمة لها في الأسابيع الأخيرة.

فقد غردت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى عشرات الملايين من متابعيها الأربعاء قائلة إن "هناك اسئلة كثيرة عالقة حول هذه القضية".

وأثار وضع لوسيو تأثرا وصل إلى أميركا اللاتينية حيث تنشر وسائل إعلام عدة قصتها. وهي أول امرأة من أصل أميركي لاتيني يُحكم عليها بالإعدام في تكساس، الولاية التي سجلت أكبر عدد من أحكام الإعدام المنفذة في القرن الحادي والعشرين.

في فرنسا، أعلنت كريستيان توبيرا، المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لعام 2022، دعمها لميليسا لوسيو معتبرة أنها وقعت على ما يبدو "ضحية خطأ قضائي".

وتحظى ميليسا لوسيو بدعم من الجمهوريين الذين يميلون تقليديا إلى الدفاع عن عقوبة الإعدام. ودعا نحو 80 نائبا في تكساس من كلا الحزبين الجمهوري والديموقراطي، السلطات إلى إلغاء إعدامها. وزارها كثر في السجن.