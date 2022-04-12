أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولي أن دورته القادمة الـ 44 ستقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 في دار الأوبرا المصرية.

وذكرت إدارة المهرجان في بيان، أنه سيتم فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة فى المشاركة في فعاليات المهرجان يوم 15 مايو القادم على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع أنحاء العالم حتى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل.

وقال رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي إن "العمل قد بدأ على قدم وساق لإعداد دورة متميزة تليق بتاريخ المهرجان".

بينما أوضح مدير المهرجان المخرج أمير رمسيس أن "العمل على متابعة ودعوة الأفلام المهمة التى نالت تقديرا دوليا قد بدأ بالفعل مع فريق المبرمجين".

وكانت الدورة 43 للمهرجان قد شهدت مشاركة 98 فيلما من 63 دولة، من بينها 27 فيلما عرض عالمي أول، و15 فيلما عرض أول فى الدول العربية وشمال أفريقيا، وفقا للبيان.

وشهدت الدورة الماضية للمهرجان إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث تجاوز عدد التذاكر 40 ألف تذكرة، كما وصل عدد الضيوف الأجانب المشاركين فى المهرجان إلى 337 ضيفا.

ويعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا، والأكثر انتظاما، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة "A" في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).