اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ومدير "الادارة - المنطقة " بعد التأكد من صحة البيانات الواردة به ثم يرسل الى جهاز الشؤون الادارية "ادارة الوظائف العامة - ادارة العقود الخاصة"

صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط

عبدالكريم العبدالله

اعتمدت وزارة الصحة آلية استحقاق وصرف البدل النقدي عن رصيد الاجازات الدورية اثناء الخدمة وفقا لشروط وضوابط مجلس الخدمة المدنية.

وجاء في الآلية التي تنشرها "الانباء" انه يجب تعبئة النموذج الخاص بطلب الصرف والتوقيع عليه من صاحب الشأن ، فضلا عن اعتماد النموذج من الرئيس المباشر ومدير "الادارة - المنطقة " بعد التأكد من صحة البيانات الواردة به ثم يرسل الى جهاز الشؤون الادارية "ادارة الوظائف العامة - ادارة العقود الخاصة".

وتضمنت الآلية أن يقوم جهاز الشؤون الادارية بأجراء اللازم بشأن صرف البدل بعد مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفاء كافة الشروط الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية.

وافادت الالية أن من شروط الصرف أن يكون للموظف في الدولة خدمة لا تقل عن 5 سنوات ، وأن لا يقل رصيد الموظف بعد صرف البدل عن 30 يوماً حتى نهاية السنة الميلادية ، فضلا عن أن يكون اخر تقريرين اداء بتقدير امتياز قبل تاريخ الصرف.

وجاء في الشروط ايضا ان يكون الموظف قد أمضى في الوزارة بعد التعيين فيها او النقل اليها مدة سنتين سابقة على قرار صرف البدل النقدي ، علما انه لا يجوز تكرار صرف البدل النقدي الا بعد انقضاء عام على الاقل من تاريخ صدور كل قرار يصرف هذا البدل.