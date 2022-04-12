تُنظّم للمرة الأولى في البرازيل عروض أزياء تتمحور حول موضة السكان المحليين، إذ يعتمر العارضون والعارضات خلال الحدث المنعقد في ماناوس أغطية رأس مصنوعة من الريش، فيما يرسم المتخصصون في الماكياج خطوطاً سوداء على وجوه العارضين وأذرعهم وسيقانهم.

ويعرب موان موندوروكو، وهو عارض أزياء يبلغ 19 عاماً، لوكالة فرانس برس عن إحساس بـ"السعادة والفخر". ويقول "نظراً لأنّ الحدث يُنظّم للمرة الأولى، نرغب في أن نُظهر مواهبنا وعملنا المتقن في الخياطة والطريقة الحرفية المستخدمة فيها، ونودّ أن نؤكّد للعالم أنّ السكان الأصليين يستطيعون تحقيق نجاحات كغيرهم".

وموان واحد من 37 عارضاً وعارضة متحدرين من 15 مجموعة من السكان الأصليين، يشاركون في أول نسخة من عرض أزياء متعدد الثقافات مخصّص للسكان الأصليين. وتبرز أعمال 29 مصمماً متخصصاً في أزياء المجموعات الأصلية في عروض تستمر طيلة شهر نيسان/أبريل في ماناوس (شمال)، وهي أكبر مدينة في منطقة الأمازون.

وتقول منظمة الحدث ريبي فيريرا (27 عاماً) إنّ العرض يمثل "شكلاً من أشكال المقاومة، ووسيلة للتغلب على الصور النمطية" المرتبطة بالسكان الأصليين.

وتضيف "هنا في ماناوس يشعر أشخاص كثيرون لسوء الحظ بالخجل وحتى بالخوف من الاعتراف بأنّهم يتحدرون من مجموعات السكان الأصليين. ويتمثل هدفنا في أن يشعر كلّ شخص بأنّه مندمج، وأن نتمكّن من إظهار ثقافتنا للعالم كلّه من خلال هذه الملابس".

وتُرسَم على الأقمشة الأشكال الهندسية نفسها التي يرسمها السكان الأصليون على أجسامهم، ويمثل عدد منها طقوس العبور الخاصة بالشباب من السكان الأصليين.

وتقول كيمبورامانا، وهي عارضة أزياء ومصممة تبلغ 17 عاماً وترتدي فستاناً أبيض مزيناً بخطوط سوداء متداخلة إنّ "ملابسي تشير إلى الطقوس المرتبطة بالفتاة الصغيرة المنتمية إلى مجموعة تيكونا، وإلى قش المنزل حيث يجب أن تكون خلال أداء هذه الطقوس".