أكدت الفنانة أيتن عامر، أن ردود الفعل على مسلسل (مكتوب عليا) المعروض في موسم رمضان الحالي فاقت توقعاتها.

وعبرت أيتن - في منشور عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي - عن شكرها لرسائل التشجيع والحب التي وصلتها من الجمهور في الشارع وعبر السوشيال ميديا، كما أعربت عن سعادتها أن المسلسل نال إعجاب الجمهور بهذا الشكل غير المتوقع.

وأكدت أنها بذلت مجهودا كبيرا للظهور بأفضل شكل ممكن، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل يختلف عما قدمته في أعمالها السابقة وحرصت فيه على التجديد وعدم تكرار نفسها حيث تؤدي شخصية رقية ابنة خالة أكرم حسني (جلال) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي حول "عائلة جلجل"، والمشكلات التي تتعرض لها العائلة حيث تناقش قصة العمل حياة شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة ويصادف رجلا يضع على يده مادة سحرية يجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها، ويبدأ في اكتشاف أمور خطيرة وأسرار لم يكن يعرفها، ويستغله رجل أعمال ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان.

يشارك في بطولة المسلسل كل من هنادي مهنا، عمرو عبدالجليل، حنان سليمان، أسامة عبدالله ومحمد طعيمة، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.