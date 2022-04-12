ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية أن نادي برشلونة أبلغ وكلاء نجم بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي، بأنه على استعداد لتقديم رسوم انتقال تبلغ حوالي 25-30 مليون يورو للنادي الألماني من أجل الحصول على خدمات الدولي البولندي.

ونقلت الصحيفة عن خبير الانتقالات جيرارد روميرو قوله "إن أبطال البوندسليجا يطالبون بمبلغ 60 مليون يورو مقابل هدافهم الغزير، وهو ما لا ينوي البلوجرانا دفعه.

وتابعت أن ليفاندوفسكي يستمتع بموسم مذهل آخر مع بايرن ميونيخ، بعد أن سجل بالفعل 46 هدفا في جميع المسابقات، كما يعتبر الدولي البولندي بلا شك أحد أفضل المهاجمين في اللعبة وسيرفع من جودة تشكيلة برشلونة.

لكن الانتقال سيتوقف على اتفاق برشلونة وبايرن ميونيخ على رسوم الانتقال لكن مع عدم رغبة برشلونة في تلبية تقييم ليفاندوفسكي البالغ 60 مليون يورو، فقد طلب النادي الإسباني من المهاجم الضغط من أجل الخروج، وفقا لجيرارد روميرو.

وتابع " لا يزال هناك بعض الوقت قبل فتح نافذة الانتقالات الصيفية ويبقى أن نرى كيف ستتطور قصة الانتقالات هذه في الأسابيع والأشهر المقبلة".

ومن المقرر أن يدخل اللاعب البالغ من العمر 33 عاما آخر 12 شهرا من عقده مع العملاق البافاري في نهاية الموسم.

وكانت تقارير إسبانية قد ذكرت أن الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي بايرن ميونخ، يرغب في الرحيل عن ناديه الألماني في سوق الإنتقالات المقبلة في الصيف.

وأوضحت أن الدولي البولندي اختلف مع ناديه الألماني بشأن تجديد تعاقده حيث عرض بايرن التمديد لموسم واحد فقط وهو ما أدى إلى تدهور العلاقات بين الطرفين.