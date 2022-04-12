قال رئيس البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو إنه فوجئ بأحدث بيانات للتضخم، وإن صانعي السياسة النقدية يجرون تحليلا للأرقام، ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على المزيد من رفع أسعار الفائدة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كامبوس نيتو القول خلال فعالية إن أسعار المستهلكين ارتفعت مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، بالإضافة إلى المفاجآت في تكاليف السلع مثل الغذاء والملابس.

وأضاف أن التضخم بشكل عام في البرازيل آخذ في الارتفاع ، وكذلك المؤشرات الأساسية التي تستبعد السلع المتقلبة مثل الغذاء والوقود وقال كامبوس نيتو: "نعكف الآن على تحليل هذه المفاجأة لنرى ما إذا كانت تغير شيئا فيما يتعلق بالاتجاهات".