تراجع معدل البطالة في بريطانيا خلال ثلاثة أشهر حتى شباط/فبراير، وارتفعت أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية

وانخفض معدل البطالة بنسبة 2ر0% مقارنة بالربع السابق عليه ليصل إلى 8ر3% في الثلاثة أشهر حتى شباط/فبراير. وجاء المعدل متفقا مع التوقعات.

وفي الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف دون تغيير إلى حد كبير عند 5ر75%، لكنه لا يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة.

وارتفع عدد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي جديد بلغ مليونا و288 ألفا، في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس. ومع ذلك، استمر تباطؤ معدل النمو في الوظائف الشاغرة.

وأظهرت البيانات أنه في آذار/مارس، زاد التوظيف المسجل على أساس شهري بشكل طفيف (35 ألف وظيفة) ليصل إلى رقم قياسي _6ر29 مليون وظيفة).

وارتفع متوسط الأرباح مع احتساب المكافآت بنسبة 4ر5% على أساس سنوي خلال ثلاثة أشهر حتى شباط/فبراير. أما متوسط الأرباح مع استبعاد المكافآت فقد ارتفع بنسبة 4%. وجاء ارتفاع الأرباح في الحالتين موافقا لتوقعات خبراء الاقتصاد.