استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، بمكتبة في قصر بيان الشاب الكويتي المعلم المتميز المثالي يعقوب إبراهيم حجي المزين .

وأشاد الحمود خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به يعقوب المزين، من خلال عمله كمعلم وما شاهده الجميع من حب ومودة بينه بين الطلاب ، مؤكدأ على أن المعلم صاحب هدف ورسالة ويجب أن يكون متميزا في الوصول لهدفه، وللمعلم دور كبير في تعزيز الانتماء وغرس قيم المواطنة وحب الوطن والولاء بين أبنائنا الطلبة ونشر أواصر المحبة والألفة بينهم .

وثمن الشيخ فيصل الحمود الجهد الكبير والعطاء الذان يقوم بهما يعقوب المزين من خلال عمله كمدرس وتعاملة الراقي المنظم مع الطلبة ومدى قوة العلاقة بينهما، مؤكداً بأنه يجب على جميع المعلمين أن يكون لديهم ثقافة في التعامل مع الطلبة.

وفي نهاية اللقاء كرم المستشار الشيخ فيصل الحمود، يعقوب المزين، لجهودة المخلصة وآدائه المتميز وحب الطلاب له.