أقام سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد البخاري إفطارا جامعا غروب امس في دارة السفارة باليرزة، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيسين السابقين أمين الجميل وميشال سليمان ورئيسي الحكومة السابقين فؤاد السنيورة وتمام سلام ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائبة بهية الحريري.



وشارك في الإفطار، كل من سفيرنا في بيروت عبد العال القناعي، والسفيرة الفرنسية آن غريو، والسفيرة الأميركية دوروثي شيا، والسفير البريطاني يان كولارد، ومبعوثة الأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا.