‎أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع توجيهات مباشرة الى قطاع الشؤون المالية في وزارة الدفاع بصرف البدلات الخاصة للعسكريين ضباط وضباط صف والأفراد المتقاعدين وفقاً للقرار الوزاري رقم ٤٢٤ لسنة ٢٠٢١ في شأن البدلات والمكافآت والكوادر الأضافية للعسكريين بأثر رجعي إعتباراً من تاريخ ٠١ ابريل ٢٠٢١ الذي يترتب عليه الزيادة في قيمة البدلات المستحقة لهم أسوة بزملائهم العسكريين المتواجدين بالخدمة كما وجه اللوزير الخالد بالقيام بصرف المكافأة المقررة للمجندين الغير عاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص على أن يتم صرف بدلات العسكريين المتقاعدين ومكافأة المجندين قبل إجازة عيد الفطر المبارك.