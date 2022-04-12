عبدالعزيز الفضلي

دعت عدد من مدارس المرحلة الثانوية طلبتها خريجي الصف الثاني عشر بضرورة زيارة الصحة الوقائية لتلقي التطعيم النهائي للمرحلة الدراسية وذلك استكمالاً لبياناتهم .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، ان وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا في هذا التطعيم من خلال تواصل الصحة الوقائية مع المدارس، مشيرةً الى انه حتى الآن لم يتلق التطعيم من الطلبة الا القليل جداً رغم انه اجباري .

واضافت انه في حال عدم التطعيم يكون الملف الصحي للطالب ناقص وبالتالي قد ينعكس ذلك سلبيا عليه مستقبلاً ، لافتةً الى ان الصحة المدرسية طلبت من الإدارات المدرسية تزويد الممرض برقم هاتف ولي أمر الطالب وتقرير طبي حديث معتمد من الطبيب المعالج او الطبيب الخاص اذا كان لدى الطالب أو الطالبة اي حالة مانعة للتطعيم .